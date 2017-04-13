Численность молодых ученых в НАН Украины продолжает сокращаться - Б.Патон

"Происходит обострение проблемы. В прошлом году на работу в научные учреждения НАН Украины пришло вдвое меньше выпускников высших учебных заведений, чем в 2015 году. Не выполнено и план приема в аспирантуру", - сообщил он.

Б.Патон отметил, что численность молодых ученых в Академии продолжает сокращаться третий год подряд. При таких условиях особое значение приобретает усиление работы с научной молодежью, оказание поддержки молодым исследователям, содействие их научному и карьерному росту.

Кроме того, сейчас идет создание Киевского академического университета, государственного научного учреждения двойного подчинения - НАН Украины и МОН Украины. Процесс проходит путем реорганизации физико-технического учебно научного центра Академии, у которого есть опыт организации подготовки студентов по так называемой "физтеховской" системе.

Напомним, Президент П.Порошенко планирует подписать указ о праздновании 100-летия НАНУ.