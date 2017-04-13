Численность молодых ученых в НАН Украины продолжает сокращаться - Б.Патон
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Численность молодых ученых в Национальной академии наук Украины продолжает сокращаться третий год подряд, лишь в 2016 году в НАН на работу пришло вдвое меньше молодых ученых, чем в 2015 году. Об этом во время отчетной сессии общего собрания Академии сообщил президент НАН Украины, академик Борис Патон, передает корреспондент УНН.
"Происходит обострение проблемы. В прошлом году на работу в научные учреждения НАН Украины пришло вдвое меньше выпускников высших учебных заведений, чем в 2015 году. Не выполнено и план приема в аспирантуру", - сообщил он.
Б.Патон отметил, что численность молодых ученых в Академии продолжает сокращаться третий год подряд. При таких условиях особое значение приобретает усиление работы с научной молодежью, оказание поддержки молодым исследователям, содействие их научному и карьерному росту.
Кроме того, сейчас идет создание Киевского академического университета, государственного научного учреждения двойного подчинения - НАН Украины и МОН Украины. Процесс проходит путем реорганизации физико-технического учебно научного центра Академии, у которого есть опыт организации подготовки студентов по так называемой "физтеховской" системе.
Напомним, Президент П.Порошенко планирует подписать указ о праздновании 100-летия НАНУ.