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Чисельність молодих учених в НАН України продовжує скорочуватись - Б.Патон

Чисельність молодих учених в НАН України продовжує скорочуватись - Б.Патон

Київ • УНН

 • 9164 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Чисельність молодих учених в Національній академії наук України продовжує скорочуватись третій рік поспіль, лише 2016 року до НАН на роботу прийшло вдвічі менше молодих вчених, аніж у 2015 році. Про це під час звітної сесії загальних зборів Академії повідомив президент НАН України, академік Борис Патон, передає кореспондент УНН.

"Відбувається загострення проблеми. Минулого року на роботу до наукових установ НАН України прийшло вдвічі менше випускників вищих навчальних закладів, ніж у 2015 році. Не виконано і план прийому до аспірантури", - повідомив він.

Б.Патон зауважив, що чисельність молодих учених в Академії продовжує скорочуватись третій рік поспіль. За таких умов особливого значення набуває посилення роботи з науковою молоддю, надання підтримки молодим дослідникам, сприяння їхньому науковому й кар'єрному зростанню.

Крім того, нині триває створення Київського академічного університету, державної наукової установи подвійного підпорядкування - НАН України та МОН України. Процес відбувається шляхом реорганізації фізико-технічного навчально- наукового центру Академії, який має досвід організації підготовки студентів за так званою "фізтехівською" системою.

Нагадаємо, Президент П.Порошенко планує підписати указ про відзначення 100-річчя НАНУ.

 

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