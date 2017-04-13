Чисельність молодих учених в НАН України продовжує скорочуватись - Б.Патон

"Відбувається загострення проблеми. Минулого року на роботу до наукових установ НАН України прийшло вдвічі менше випускників вищих навчальних закладів, ніж у 2015 році. Не виконано і план прийому до аспірантури", - повідомив він.

Б.Патон зауважив, що чисельність молодих учених в Академії продовжує скорочуватись третій рік поспіль. За таких умов особливого значення набуває посилення роботи з науковою молоддю, надання підтримки молодим дослідникам, сприяння їхньому науковому й кар'єрному зростанню.

Крім того, нині триває створення Київського академічного університету, державної наукової установи подвійного підпорядкування - НАН України та МОН України. Процес відбувається шляхом реорганізації фізико-технічного навчально- наукового центру Академії, який має досвід організації підготовки студентів за так званою "фізтехівською" системою.

Нагадаємо, Президент П.Порошенко планує підписати указ про відзначення 100-річчя НАНУ.