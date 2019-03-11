Чипирование животных облегчит борьбу с чумой - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Чипирование животных улучшит эпизоотическую ситуацию в стране. Об этом УНН рассказал эксперт в области сельского хозяйства, ветеринар Юрий Опенько, комментируя законопроект о регистрации и идентификации животных.
"Документ очень целесообразен, учитывая борьбу Украины с африканской чумой свиней (АЧС). Если животные будут зарегистрированы - контроллеры будут понимать, сколько животных на балансе у того или иного хозяйства. А поскольку сегодня очень часто трупы зараженных болезнью животных обнаруживают на стихийных мусорных свалках - понять без регистрации, чьи это животные, невозможно. И какое хозяйство является возбудителем болезни - не ясно", - пояснил он.
Чипирование животных - это европейская практика, продолжил эксперт.
"Весь мир сегодня идентифицирует животных, и Украина должна эту практику внедрить", - добавил он.
Напомним, парламентарии хотят обязать владельцев домашних и диких животных оформлять ветеринарные паспорта. Идентифицировать и регистрировать животных будет специальное учреждение - Администратор Единого государственного реестра животных.
Предполагается, что после принятия законопроекта (№9022 - ред.) будет создан Единый государственный реестр животных. Каждому идентифицированному животному присвоят уникальный номер, под которым оно будет в базе. Владельцы зарегистрированных животных смогут получить выписку из реестра бесплатно.
Владельцы незарегистрированных животных не смогут претендовать на получение бюджетной дотации.