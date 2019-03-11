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Чипування тварин полегшить боротьбу з чумою - експерт

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Чипування тварин покращить епізоотичну ситуацію в країні. Про це УНН розповів експерт у галузі сільського господарства, ветеринар Юрій Опенько, коментуючи законопроект про реєстрацію та ідентифікацію тварин.

"Документ дуже доцільний, з огляду на боротьбу України із африканською чумою свиней (АЧС). Якщо тварини будуть зареєстровані - контролери розумітимуть, скільки тварин є на балансі у того чи іншого господарства. А оскільки сьогодні дуже часто трупи заражених хворобою тварин виявляють на стихійних сміттєвих звалищах - зрозуміти без реєстрації, чиї це тварини, неможливо. І яке господарство є збудником хвороби - не ясно", - пояснив він.

Чипування тварин - це європейська практика, продовжив експерт.

"Весь світ сьогодні ідентифікує тварин, і Україна має цю практику впровадити", - додав він.

Нагадаємо, парламентарі хочуть зобов'язати власників домашніх і диких тварин оформляти ветеринарні паспорти. Ідентифікувати і реєструвати тварин буде спеціальний заклад - Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин.

Передбачається, що після ухвалення законопроекту (№9022 - ред.) буде створено Єдиний державний реєстр тварин. Кожній ідентифікованій тварині присвоять унікальний номер, під яким вона буде в базі. Власники зареєстрованих тварин зможуть отримати виписку з реєстру безкоштовно.

Власники незареєстрованих тварин не зможуть претендувати на отримання бюджетної дотації.

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