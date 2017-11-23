Чиновницу оштрафовали за начисление женщине 95 тыс. грн пенсии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. За служебной халатности работницы пенсионного фонда в Днепре незаконного насчитали женщине почти 95 тыс. грн пенсии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
В управление ПФУ в одном из районов Днепра обратилась 55-летняя женщина и предоставила поддельные документы относительно своего трудоустройства в открытом акционерном обществе в городе Нижневартовск Российской Федерации, которые дали ей право на получение пенсии по возрасту на льготных условиях при наличии льготного стажа и снижении пенсионного возраста.
В дальнейшем при проверке документов факт трудоустройства женщины на предприятии не подтвердился.
Однако должностное лицо пенсионного фонда, зная о ложности предъявленных женщиной документов, не прекратила выплату ей пенсии, в результате чего последняя с 2013 по 2017 год незаконно получила денежные средства в сумме почти 95 тысяч гривен.
Суд признал главного специалиста одного из отделов управления Пенсионного фонда Украины в Днепре виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.367 УК Украины (служебная халатность). Обвиняемой назначили наказание в виде 4250 грн штрафа с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций сроком на 1 год.
Кроме того, 55-летняя гражданка, которая незаконно получала пенсию, признана виновной в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.190, ч.3,4 ст.358 УК Украины (мошенничество; подделка и использование поддельных документов) и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с испытательным сроком 1 год. Сейчас с целью взыскания незаконно полученных денежных средств заявлен иск.
Напомним, мошенники за неделю выманили у жителей Донецкой области почти четверть миллиона грн.