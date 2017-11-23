Чиновницю оштрафували за нарахування жінці 95 тис. грн пенсії

Так, до управління ПФУ в одному з районів Дніпра звернулась 55-річна жінка та надала підроблені документи щодо свого працевлаштування у відкритому акціонерному товаристві у місті Нижневартівськ Російської Федерації, які дали їй право на одержання пенсії за віком на пільгових умовах при наявності пільгового стажу і зниженні пенсійного віку.

У подальшому під час перевірки документів факт працевлаштування жінки на підприємстві не підтвердився.

Проте службова особа пенсійного фонду, достовірно знаючи про неправдивість пред’явлених жінкою документів, не припинила виплату їй пенсії, внаслідок чого остання з 2013 по 2017 рік незаконно отримала грошові кошти у сумі майже 95 тисяч гривень.

Суд визнав головного спеціаліста одного з відділів управління Пенсійного фонду України в Дніпрі винною у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України (службова недбалість). Обвинуваченій призначили покарання у вигляді 4250 грн штрафу з позбавленням права займати посади, пов’язані зі здійсненням організаційно-розпорядчих функцій строком на 1 рік.

Крім того, 55-річну громадянку, яка незаконно отримувала пенсію, визнано винною у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3,4 ст.358 КК України (шахрайство; підроблення та використання підроблених документів) та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки з іспитовим строком 1 рік. Наразі з метою стягнення незаконно отриманих грошових коштів заявлено позов.

Нагадаємо, шахраї за тиждень виманили у мешканців Донеччини майже чверть мільйона грн.