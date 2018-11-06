Чиновницу ГФС осудили на 5 лет за взятку
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Чиновницу ГФС приговорили к 5 годам лишения свободы за взятку в 111 тыс. гривен. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
“Днепровским районным судом города Киева поддержана позиция прокурора и вынесен обвинительный приговор, которым чиновница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать административные должности в органах государственной власти на 3 года и конфискацией имущества”, - говорится в сообщении.
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При участии прокуратуры города Киева завершено судебное разбирательство и объявлен обвинительный приговор бывшему начальнику отдела ГНИ в Днепровском районе ГУ ДФС в Киеве по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.
Чиновник требовал и получил от представителя частного предприятия неправомерную выгоду в размере 111 тыс. гривен за уменьшение суммы пени, установленной в ходе документальной внеплановой выездной проверки указанного предприятия.
Ранее суд вынес приговор чиновнику из департамента образования КГГА из-за получения им взятки 64,5 тысячи гривен.
Как сообщал УНН, 20 сентября Киевский апелляционный административный суд приостановил рассмотрение жалобы Энергетической таможни Государственной фискальной службы об отмене штрафа главе НАК “Нафтогаз Украины” Андрею Коболеву в сумме более 7 млрд грн.