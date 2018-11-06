Чиновницю ДФС засудили на 5 років за хабар
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Посадовця ДФС засуджено до 5 років позбавлення волі за хабар у 111 тис. гривень. Про це повідомила прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.
“Дніпровським районним судом міста Києва підтримано позицію прокурора та ухвалено обвинувальний вирок, яким визнано посадовця винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати адміністративні посади в органах державної влади на 3 роки та конфіскацією майна”, — йдеться у повідомленні.
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За участі прокуратури міста Києва було завершено судовий розгляд та оголошено обвинувальний вирок колишньому начальнику відділу ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.
Посадовець вимагала та отримала від представника приватного підприємства неправомірну вигоду в розмірі 111 тис. гривень за зменшення суми пені, встановленої в ході документальної позапланової виїзної перевірки вказаного підприємства.
Раніше суд виніс вирок посадовцю із департаменту освіти КМДА через отримання ним хабара 64,5 тисячі гривень.
Як повідомляв УНН, 20 вересня Київський апеляційний адміністративний суд призупинив розгляд скарги Енергетичної митниці Державної фіскальної служби про скасування штрафу голові НАК “Нафтогаз України” Андрію Коболєву у сумі понад 7 млрд грн.