Чиновница "Укрзализныци" требовала 500 долларов за трудоустройство
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Черкасской области задержали чиновницу "Укрзализныци", которая требовала 500 долларов за трудоустройство соискателя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Начальница подразделения "Шевченковский вагонный участок" требовала и получила 500 долларов от гражданина, который хотел устроиться на работу на предприятие.
Женщину подозревают по ч. 3 ст. 368 УК - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в аэропорту "Борисполь" задержали бывшего чиновника "Укрзализныци" по подозрению в нанесении более 93 млн грн убытков за закупку стрелочной продукции по завышенным ценам.