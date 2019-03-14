Чиновниця "Укрзалізниці" вимагала 500 доларів за працевлаштування
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Черкаській області затримали чиновницю "Укрзалізниці", яка вимагала 500 доларів за працевлаштування здобувача. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
Начальниця підрозділу "Шевченківська вагонна дільниця" вимагала і отримала 500 доларів від громадянина, який хотів влаштуватися на роботу до підприємства.
Жінку підозрюють за ч. 3 ст. 368 ККУ - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" затримали колишнього чиновника "Укрзалізниці" за підозрою в завданні понад 93 млн грн збитків через закупівлю стрілочної продукції за завищеними цінами.