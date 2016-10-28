Чиновников Краматорского горсовета уличили в хищении 2 млн грн

Правоохранители установили, что во время тендерных закупок должностные лица одного из структурных подразделений городского совета, по предварительному сговору с коммерсантами, под видом лицензионного приобрели программное обеспечение, которое на самом деле бесплатно доступно в Интернете. Оперативники СБ Украины выяснили, что перечисленные бизнесменам деньги злоумышленники обналичили и присвоили.

Во время проверки сотрудники спецслужбы не обнаружили на компьютерах чиновников софт, который отвечал бы условиям тендера. Для "маскировки" соглашения чиновники наклеили на служебные компьютеры "стикеры" реального производителя программного обеспечения.

По факту дела открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.