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Чиновників Краматорської міськради викрили на розкраданні 2 млн грн

Чиновників Краматорської міськради викрили на розкраданні 2 млн грн

Київ • УНН

 • 8435 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Співробітниками Служби безпеки України викрили чиновників Краматорської міської ради на розкраданні майже двох мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що під час тендерної закупівлі посадовці одного з структурних підрозділів міської ради, за попередньою змовою з комерсантами, під виглядом ліцензійного придбали програмне забезпечення, яке насправді безкоштовно доступне в Інтернеті. Оперативники СБ України з’ясували, що перераховані бізнесменам гроші зловмисники перевели у готівку та привласнили.

Під час перевірки співробітники спецслужби не виявили на комп’ютерах посадовців софт, який відповідав б умовам тендера. Для “маскування” оборудки чиновники наклеїли на службові комп’ютери “стікери” реального виробника програмного забезпечення.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

 

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