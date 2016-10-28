Чиновників Краматорської міськради викрили на розкраданні 2 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Співробітниками Служби безпеки України викрили чиновників Краматорської міської ради на розкраданні майже двох мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що під час тендерної закупівлі посадовці одного з структурних підрозділів міської ради, за попередньою змовою з комерсантами, під виглядом ліцензійного придбали програмне забезпечення, яке насправді безкоштовно доступне в Інтернеті. Оперативники СБ України з’ясували, що перераховані бізнесменам гроші зловмисники перевели у готівку та привласнили.
Під час перевірки співробітники спецслужби не виявили на комп’ютерах посадовців софт, який відповідав б умовам тендера. Для “маскування” оборудки чиновники наклеїли на службові комп’ютери “стікери” реального виробника програмного забезпечення.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.