Чиновников "Киевавтодора" будут судить за присвоение 8 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Трое сотрудников коммунальной корпорации "Киевавтодор" вместе с руководителем коммерческой подрядной структуры создали фиктивные предприятия, на которым перечислили 8 млн грн из бюджета за якобы выполненные ремонтные работы дорожной сети Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
В 2017 году заместитель генерального директора "Киевавтодора" совместно с двумя своими подчиненными и руководителем коммерческой подрядной структуры присвоили деньги, выделенные на капремонт столичных дорог.
Отмечается, что подозреваемые перечислили более 8 млн грн на счета фиктивных предприятий за якобы выполнение ремонтных работ. В результате обысков правоохранители изъяли документацию, подтверждающую причастность должностных лиц к преступной схеме. Правонарушителям объявили о подозрении, а на их имущество был наложен арест.
Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления по предварительному сговору группой лиц), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Обвинительный акт направлен в суд. За присвоение и последующую легализацию полученных незаконным способом средств членам организованной преступной группы грозит до двенадцати лет заключения.
Напомним, ранее УНН сообщал, что "Киевавтодор" активно готовится реконструировать и ремонтировать дорожные пути столицы.