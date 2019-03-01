Чиновників "Київавтодору" судитимуть за привласнення 8 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Троє співробітників комунальної корпорації "Київавтодор" разом із керівником комерційної підрядної структури створили фіктивні підприємства, яким перерахували 8 млн грн з бюджету за нібито виконані ремонтні роботи дорожньої мережі Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції.
У 2017 році заступник генерального директора "Київавтодору" спільно з двома своїми підлеглими та керівником комерційної підрядної структури привласнили гроші, виділені на капремонт столичних доріг.
Зазначається, що підозрювані перерахували понад 8 млн грн на рахунки фіктивних підприємств за нібито виконання ремонтних робіт. У результаті обшуків правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує причетність посадовців до злочинної схеми. Правопорушникам оголосили про підозру, а на їхнє майно був накладений арешт.
Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 (Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб), ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Обвинувальний акт направлений до суду. За привласнення та подальшу легалізацію отриманих у незаконних спосіб коштів членам організованої злочинної групи загрожує до дванадцяти років ув’язнення.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що "Київавтодор" активно готується реконструювати та ремонтувати дорожні шляхи столиці.