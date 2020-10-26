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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Чиновника на Сахалине уволили за использование карты с японскими Курилами

Чиновника на Сахалине уволили за использование карты с японскими Курилами

Киев  •  УНН

 • 15074 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В Российской Федерации на Сахалине уволили чиновника за использование японской карты Курил, на которой острова окрашены в тот же цвет, что и японский остров Хоккайдо. Его руководителю Ивану Радченко объявили выговор. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

“Сотрудник сахалинского агентства по рыболовству уволен за грубую картографическую ошибку. Увольнение произошло сразу после заседания рабочей группы по поддержке предпринимательства в Сахалинской области. В презентации была использована карта из японского информационного ресурса в Интернете. Курильские острова были окрашены в тот же цвет, что и японский остров Хоккайдо. Данные слайды участниками совещания были расценены как недопустимая халатность”, - сказано в сообщении.

Отмечается, что губернатор Сахалина Валерий Лимаренко был крайне возмущен данным проступком и потребовал немедленного проведения служебного расследования. Сегодня разбирательство завершено.

“Комиссия признала виновными двух человек – сотрудника, допустившего картографическую ошибку, и руководителя агентства по рыболовству. Ивану Радченко объявлен выговор”, - сообщили в пресс-службе.

Добавим, что спор между Россией и Японией по поводу принадлежности Курильских островов длится более 70 лет. По результат Второй мировой войны эти территории перешли СССР, однако Япония считает Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группу необитаемых островов Хабомаи своими северными регионами. В Кремле, в свою очередь, неоднократно говорили о российском суверенитете над ними.

Напомним, Япония отреагировала на визит генерального прокурора России на Курилы.

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