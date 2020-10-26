Чиновника на Сахаліні звільнили за використання карти з японськими Курилами

"Співробітник сахалінського агентства по рибальству звільнений за грубу картографічну помилку. Звільнення відбулося відразу після засідання робочої групи з підтримки підприємництва в Сахалінської області. У презентації була використана карта з японського інформаційного ресурсу в Інтернеті. Курильські острови були пофарбовані в той же колір, що і японський острів Хоккайдо. Дані слайди учасниками наради були розцінені як неприпустима недбалість", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що губернатор Сахаліну Валерій Лимаренко був вкрай обурений даними проступком і зажадав негайного проведення службового розслідування. Сьогодні розгляд завершено.

"Комісія визнала винними двох осіб - співробітника, який допустив картографічну помилку, і керівника агентства з рибальства. Івану Радченку оголошено догану", - повідомили в прес-службі.

Додамо, що суперечка між Росією і Японією з приводу приналежності Курильських островів триває більше 70 років. За результат Другої світової війни ці території перейшли СРСР, проте Японія вважає Ітуруп, Кунашир, Шикотан, а також групу незаселених островів Хабомаї своїми північними регіонами. У Кремлі, в свою чергу, неодноразово говорили про російський суверенітет над ними.

Нагадаємо, Японія відреагувала на візит генерального прокурора Росії на Курили.