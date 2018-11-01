Действующий обладатель Кубка Украины "Шахтер" в большинстве одолел "Олимпик"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108372 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116325 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 154750 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148002 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138217 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129043 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173827 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118143 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141694 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145430 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Действующий обладатель Кубка Украины "Шахтер" в большинстве одолел "Олимпик"

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. В рамках 1/8 финала Кубка Украины по футболу состоялось донецкое дерби с участием “Шахтера” и “Олимпик”, передает корреспондент УНН.

Все главные эпизоды игры возникли после перерыва. Сначала Матвиенко у своих ворот потерял мяч и сбил в штрафной оппонента.

Сам пострадавший Билона реализовал 11-метровый. Уже пенальти в противоположные ворота забил Мораес на 63 минуте, а через три минуты “горняки” вышли вперед — автор гола Тотовицкий.

На 81 минуте “Олимпик” вернулся к игре, сравняв счет, когда новичок Алексей Гай использовал неуверенные действия вратаря Шевченко, не зафиксировал мяч и отпустил его у себя. Путевку в четвертьфинал команде Фонсека принес гол Данченко на 83 минуте — 3:2.

Примечательно, что из 62 минуты Гришко оставил “олимпийцев” в меньшинстве.

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