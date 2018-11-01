Действующий обладатель Кубка Украины "Шахтер" в большинстве одолел "Олимпик"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В рамках 1/8 финала Кубка Украины по футболу состоялось донецкое дерби с участием “Шахтера” и “Олимпик”, передает корреспондент УНН.
Все главные эпизоды игры возникли после перерыва. Сначала Матвиенко у своих ворот потерял мяч и сбил в штрафной оппонента.
Сам пострадавший Билона реализовал 11-метровый. Уже пенальти в противоположные ворота забил Мораес на 63 минуте, а через три минуты “горняки” вышли вперед — автор гола Тотовицкий.
На 81 минуте “Олимпик” вернулся к игре, сравняв счет, когда новичок Алексей Гай использовал неуверенные действия вратаря Шевченко, не зафиксировал мяч и отпустил его у себя. Путевку в четвертьфинал команде Фонсека принес гол Данченко на 83 минуте — 3:2.
Примечательно, что из 62 минуты Гришко оставил “олимпийцев” в меньшинстве.