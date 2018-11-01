Чинний володар Кубку України "Шахтар" у більшості здолав "Олімпік"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У рамках 1/8 фіналу Кубку України з футболу відбулося донецьке дербі за участі “Шахтаря” та “Олімпіку”, передає кореспондент УНН.
Усі головні епізоди гри виникли по перерві. Спочатку Матвієнко біля власних воріт втратив м’яч та збив у штрафній опонента.
Сам постраждалий Білоного реалізував 11-метровий. Вже пенальті в протилежні ворота забив Мораєс на 63 хвилині, а через три хвилини “гірники” вийшли вперед — автор голу Тотовицький.
На 81 хвилині “Олімпік” повернувся до гри, зрівнявши рахунок, коли новачок Олексій Гай використав невпевнені дії воротаря Шевченка, який не зафіксував м’яч та відпустив його біля себе. Путівку до чвертьфіналу команді Фонсека приніс гол Данченка на 83 хвилині — 3:2.
Примітно, що з 62 хвилини Гришко залишив “олімпійців” у меншості.