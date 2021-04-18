НХЛ: действующий обладатель Кубка Стэнли получил поражение
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В рамках регулярного чемпионата НХЛ обладатель Кубка Стэнли прошлого сезона - "Тампа-Бэй Лайтнинг" - принимал "Флориду", сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
Детали
Первый период стал решающим в матче - его победителем стала "Флодира" (3:1). Другие завершились вничью 1:1. Как следствие - 5:3 в пользу "Пантерз".
За "Пентерз" Сэм Беннетт отметился двумя передачами в своей первой игре после обмена с "Калгари". Также отличились Монторо, Хернквист, Юбердо, Ватрано и Даклер. У "Тампы" шайбы забрасывали Чернак, Джозеф и Поинт.
После 14 подряд домашних побед со старта сезона "Лайтнинг" потерпела первое поражение. Клуб опустился на третье место Центрального дивизиона, пропустив вперед "Флориду" и "Каролину".
Вашему вниманию результаты других баталий:
"Баффало Сейбрз" - "Питтсбург Пингвинз" - 2: 3
"Монреаль Канадиенс" - "Оттава Сенаторз" - 0: 4
"Аризона Койотиз" - "Сент-Луис Блюз" - 3: 2
"Виннипег Джетс" - "Эдмонтон Ойлерз" - 0: 3
"Каролина Харрикейнз" - "Нэшвилл Предаторз" - 3: 1
"Миннесота Уайлд" - "Сан-Хосе Шаркс" - 5: 2
"Даллас Старз" - "Коламбус Блю Джекетс" - 5: 1
"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Нью-Джерси Дэвилз" - 6: 3.
Дополнение
Лидер НХЛ выиграл 17-й из последних 20 поединков.