НХЛ: чинний володар Кубка Стенлі зазнав поразки

Деталі

Перший період став вирішальним у матчі – його переможцем стала "Флодира" (3:1). Інші завершилися внічию 1:1. Як наслідок - 5:3 на користь "Пантерз".

За "Пентерз" Сем Беннетт відзначився двома передачами в своїй першій грі після обміну з "Калгарі". Також відзначилися Монтор, Хьорнквіст, Юбердо, Ватрано і Даклер. У "Тампи" шайби закидали Чернак, Джозеф і Поінт.

Після 14 підряд домашніх перемог зі старту сезону "Лайтнінг" зазнала першої поразки. Клуб опустився на третє місце Центрального дивізіону, пропустивши вперед "Флориду" і "Кароліну".

До вашої уваги результати інших баталій:

"Баффало Сейбрз" - "Піттсбург Пінгвінз" - 2:3

"Монреаль Канадієнс" - "Оттава Сенаторз" - 0:4

"Арізона Койотіз" - "Сент-Луїс Блюз" - 3:2

"Вінніпег Джетс" - "Едмонтон Ойлерз" - 0:3

"Кароліна Харрікейнз" - "Нешвілл Предаторз" - 3:1

"Міннесота Вайлд" - "Сан-Хосе Шаркс" - 5:2

"Даллас Старз" - "Коламбус Блю Джекетс" - 5:1

"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Нью-Джерсі Девілз" - 6:3.

Доповнення

Лідер НХЛ виграв 17-й із останніх 20 поєдинків.