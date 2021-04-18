НХЛ: чинний володар Кубка Стенлі зазнав поразки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У межах регулярного чемпіонату НХЛ володар Кубка Стенлі минулого сезону – "Тампа-Бей Лайтнінг" - приймав "Флориду", повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Деталі
Перший період став вирішальним у матчі – його переможцем стала "Флодира" (3:1). Інші завершилися внічию 1:1. Як наслідок - 5:3 на користь "Пантерз".
За "Пентерз" Сем Беннетт відзначився двома передачами в своїй першій грі після обміну з "Калгарі". Також відзначилися Монтор, Хьорнквіст, Юбердо, Ватрано і Даклер. У "Тампи" шайби закидали Чернак, Джозеф і Поінт.
Після 14 підряд домашніх перемог зі старту сезону "Лайтнінг" зазнала першої поразки. Клуб опустився на третє місце Центрального дивізіону, пропустивши вперед "Флориду" і "Кароліну".
До вашої уваги результати інших баталій:
"Баффало Сейбрз" - "Піттсбург Пінгвінз" - 2:3
"Монреаль Канадієнс" - "Оттава Сенаторз" - 0:4
"Арізона Койотіз" - "Сент-Луїс Блюз" - 3:2
"Вінніпег Джетс" - "Едмонтон Ойлерз" - 0:3
"Кароліна Харрікейнз" - "Нешвілл Предаторз" - 3:1
"Міннесота Вайлд" - "Сан-Хосе Шаркс" - 5:2
"Даллас Старз" - "Коламбус Блю Джекетс" - 5:1
"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Нью-Джерсі Девілз" - 6:3.
Доповнення
Лідер НХЛ виграв 17-й із останніх 20 поєдинків.