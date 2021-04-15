Хокей: лідер НХЛ виграв 17-й із останніх 20 поєдинків
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. ХК "Колорадо Евеланш" здобув 17-ту перемогу в останніх 20 матчах, взявши верх над "Сент-Луїсом" і зміцнившись на першій позиції загальної таблиці НХЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайт ліги.
Деталі
"Евеланш" вели 4:1 після двох періодів, у третьому дозволили форварду "Блюз" Майку Хоффману відзначитися двічі, але довели зустріч до 17-ї перемоги в останніх 20 іграх.
По закинутій шайбі і передачі у "Колорадо" на рахунку Мікко Рантанена і Джей-Ті Комфера.
Зазначимо, що з 64 очками "Евеланш" посідають перше місце в лізі, на чотири очки випереджаючи "Вашингтон" і "Торонто". У "Блюз" перервалася триматчева переможна серія.
До вашої уваги результати інших баталій:
"Міннесота Вайлд" - "Арізона Койотіз" - 5:2
"Монреаль Канадіенс" - "Калгарі Флеймз" - 1:4
"Оттава Сенаторз" - "Вінніпег Джетс" - 2:3
"Лос-Анджелес Кінгз" - "Вегас Голден Найтс" - 2:6
"Сан-Хосе Шаркс" - "Анахайм Дакс" - 1:4.