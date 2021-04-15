Хокей: лідер НХЛ виграв 17-й із останніх 20 поєдинків

Деталі

"Евеланш" вели 4:1 після двох періодів, у третьому дозволили форварду "Блюз" Майку Хоффману відзначитися двічі, але довели зустріч до 17-ї перемоги в останніх 20 іграх.

По закинутій шайбі і передачі у "Колорадо" на рахунку Мікко Рантанена і Джей-Ті Комфера.

Зазначимо, що з 64 очками "Евеланш" посідають перше місце в лізі, на чотири очки випереджаючи "Вашингтон" і "Торонто". У "Блюз" перервалася триматчева переможна серія.

До вашої уваги результати інших баталій:

"Міннесота Вайлд" - "Арізона Койотіз" - 5:2

"Монреаль Канадіенс" - "Калгарі Флеймз" - 1:4

"Оттава Сенаторз" - "Вінніпег Джетс" - 2:3

"Лос-Анджелес Кінгз" - "Вегас Голден Найтс" - 2:6

"Сан-Хосе Шаркс" - "Анахайм Дакс" - 1:4.