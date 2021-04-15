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Хоккей: лидер НХЛ выиграл 17-й из последних 20 поединков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. ХК "Колорадо Эвеланш" одержал 17-ю победу в последних 20 матчах, взяв верх над "Сент-Луисом" и укрепившись на первой позиции общей таблицы НХЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт лиги.

Детали

"Эвеланш" вели 4:1 после двух периодов, в третьем позволили форварду "Блюз" Майку Хоффману отличиться дважды, но довели встречу до 17 победы в последних 20 играх.

По заброшенной шайбе и передаче в "Колорадо" на счету Микко Рантанена и Джей-Ти Комфера.

Отметим, что с 64 очками "Эвеланш" занимают первое место в лиге, на четыре очка опережая "Вашингтон" и "Торонто". У "Блюз" прервалась трехматчевая победная серия.

Вашему вниманию результаты других баталий:

"Миннесота Уайлд" - "Аризона Койотиз" - 5:2
"Монреаль Канадиенс" - "Калгари Флэймз" - 1:4
"Оттава Сенаторз" - "Виннипег Джетс" - 2:3
"Лос-Анджелес Кингз" - "Вегас Голден Найтс" - 2:6
"Сан-Хосе Шаркс" - "Анахайм Дакс" - 1:4.

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