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15 марта, 19:03 • 112106 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157751 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132512 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125415 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109892 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104034 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100473 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Действующий глава Никарагуа в третий раз победил на выборах

Действующий глава Никарагуа в третий раз победил на выборах

Киев • УНН

 • 7463 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Действующий лидер Никарагуа Даниэль Ортега от Сандинистского фронта национального освобождения переизбран на третий срок по результатам президентских выборов, передает УНН со ссылкой на AFP.

По результатам подсчета 99,8% голосов, Д.Ортеги поддержали около 72,5% избирателей, его ближайший преследователь Максимин Родригес набрал лишь 15% голосов.

Отмечается, что вице-президентом страны станет супруга президента Росария Мурильо.

Всеобщие выборы состоялись в минувшее воскресенье в Никарагуа, жители страны избирали нового президента, вице-президента, депутатов национального и центрально парламента. По данным высшего избирательного совета страны, на пост главы государства претендовали шесть кандидатов.

Д.Ортега впервые стал президентом Никарагуа в 1985 году. В 2006-м он вернул себе власть и сейчас находится на этом посту второй срок.

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