Действующий глава Никарагуа в третий раз победил на выборах

По результатам подсчета 99,8% голосов, Д.Ортеги поддержали около 72,5% избирателей, его ближайший преследователь Максимин Родригес набрал лишь 15% голосов.

Отмечается, что вице-президентом страны станет супруга президента Росария Мурильо.

Всеобщие выборы состоялись в минувшее воскресенье в Никарагуа, жители страны избирали нового президента, вице-президента, депутатов национального и центрально парламента. По данным высшего избирательного совета страны, на пост главы государства претендовали шесть кандидатов.

Д.Ортега впервые стал президентом Никарагуа в 1985 году. В 2006-м он вернул себе власть и сейчас находится на этом посту второй срок.