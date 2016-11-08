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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Чинний очільник Нікарагуа втретє переміг на виборах

Чинний очільник Нікарагуа втретє переміг на виборах

Київ • УНН

 • 7463 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Чинний лідер Нікарагуа Даніель Ортега від Сандіністського фронту національного визволення переобраний на третій термін за результатами президентських виборів, передає УНН з посиланням на AFP.

За результатами підрахунку 99,8% голосів, Д.Ортегу підтримали близько 72,5% виборців, його найближчий переслідувач Максимино Родрігес набрав лише 15% голосів.

Зазначається, що віце-президентом країни стане дружина президента Росарія Мурільо.

Загальні вибори відбулися минулої неділі в Нікарагуа, жителі країни обирали нового президента, віце-президента, депутатів національного та центральноамериканської парламенту. За даними вищої виборчого ради країни, на пост глави держави претендували шість кандидатів.

Д.Ортега вперше став президентом Нікарагуа в 1985 році. У 2006-му він повернув собі владу і зараз знаходиться на цій посаді другий термін.

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