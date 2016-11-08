Чинний очільник Нікарагуа втретє переміг на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Чинний лідер Нікарагуа Даніель Ортега від Сандіністського фронту національного визволення переобраний на третій термін за результатами президентських виборів, передає УНН з посиланням на AFP.
За результатами підрахунку 99,8% голосів, Д.Ортегу підтримали близько 72,5% виборців, його найближчий переслідувач Максимино Родрігес набрав лише 15% голосів.
Зазначається, що віце-президентом країни стане дружина президента Росарія Мурільо.
Загальні вибори відбулися минулої неділі в Нікарагуа, жителі країни обирали нового президента, віце-президента, депутатів національного та центральноамериканської парламенту. За даними вищої виборчого ради країни, на пост глави держави претендували шість кандидатів.
Д.Ортега вперше став президентом Нікарагуа в 1985 році. У 2006-му він повернув собі владу і зараз знаходиться на цій посаді другий термін.