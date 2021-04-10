Действующий чемпион Украины по баскетболу выиграл шестой подряд поединок в Суперлиге

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. "Черкасские Обезьяны" и "Днепр" провели свою последнюю встречу в регулярном чемпионате Суперлиги этого сезона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ФБУ.

Детали

Чемпионы Украины лучше начали игру и впевенено владели преимуществом на протяжении всей первой части матча. Команда Дениса Журавлева, захватив лидерство, не отдавали ее до большого перерыва, уйдя отдыхать за максиммально “+13”.

Глобальных изменений в сюжете после большого перерыва не произошло. “Днепр” продолжал доминировать и не позволил хозяевам сделать даже намек на возвращение в игру. Все 12 игроков, кроме Шунделя, набрали очки в составе чемпиона Украины и ни один не сыграл более 23 минут. Широкая ротация, командная работа на обоих концах площадки и банальная свежесть позволили “Днепру” одержать уверенную победу над “Мавпы”. Днепряне одолели жителей города в четвертый раз в сезоне, выиграв матч со счетом 87:72.

Статистика:

“Черкасские Обезьяны”: Райт 18 + 7 подборов, Камерон 17 + 6 передач, Скапинцев 13 + 8 подборов + 3 передачи, Ткаченко 7, Попов 4 — старт, Янг 9, Бондаренко 2, Сергеев 2, Токовенко 0, Мельник 0, русловых 0

“Днепр”: Террелл 15 Тимофеенко 13 Закурдаев 9 + 4 подбора, Кравцов 8 + 2 перехвата, Купер 6 + 9 передач + 4 подбора — старт, Глебюов 10 Санон 9 + 5 подборов + 4 передчи — 4 потерь, Бобров 8 , натяжкой 4, Корниенко 3 + 6 подборов, Коломойский 2, Шундель 0.

Дополнение

“Днепр” выиграл шестой поединок подряд в чемпионате Украины и с 23 победами в целом (9 поражений) идет вторым в таблице.

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