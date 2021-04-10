Чинний чемпіон України з баскетболу виграв шостий поспіль поєдинок у Суперлізі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. "Черкаські Мавпи" та "Дніпро" провели свою останню зустріч у регулярному чемпіонаті Суперліги цього сезону. Про це інформує УНН з посиланням на пресцентр ФБУ.
Деталі
Чемпіони України краще почали гру та впевенено володіли перевагою протягом усієї першої частини матчу. Команда Дениса Журавльова, захопивши лідерство, не віддавала її до великої перерви, пішовши відпочивати за максиммальних “+13”.
Глобальних змін у сюжеті після великої перерви не відбулося. “Дніпро” продовжував домінувати і не дозволив господарям зробити навіть натяк на повернення у гру. Всі 12 гравців, окрім Шунделя, набрали очки у складі чемпіона України і жоден не зіграв більше 23 хвилин. Широка ротація, командна робота на обох кінцях майданчику і банальна свіжість дозволили “Дніпру” здобути впевнену перемогу над “Мавпами”. Дніпряни здолали черкасців вчетверте у сезоні, вигравши матч з рахунком 87:72.
Статистика:
“Черкаські Мавпи”: Райт 18 + 7 підбирань, Камерон 17 + 6 передач, Скапінцев 13 + 8 підбирань + 3 передачі, Ткаченко 7, Попов 4 — старт, Янг 9, Бондаренко 2, Сергеєв 2, Токовенко 0, Мельник 0, Руслов 0
“Дніпро”: Террелл 15, Тимофеєнко 13, Закурдаєв 9 + 4 підбирання, Кравцов 8 + 2 перехоплення, Купер 6 + 9 передач + 4 підбирання — старт, Глєбюов 10, Санон 9 + 5 підбирань + 4 передчі — 4 втрат, Бобров 8, Натяжко 4, Корнієнко 3 + 6 підбирань, Коломойський 2, Шундель 0.
Доповнення
“Дніпро” виграв шостий поєдинок поспіль в чемпіонаті України і з 23 звитягами загалом (9 поразок) йде другим у таблиці.