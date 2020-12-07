Действующий чемпион Украины вышел в четвертьфинал Кубка страны по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Баскетболисты "Днепра" вышли в четвертьфинал Кубка Украины, второй раз переиграв "Одессу", передает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.
Как и в первом матче, одесситы в начале встречи пытались навязать сопернику свою игру. Но на этот раз днепряне были готовы к подобному течения и не позволили одесситам разыграться.
Под конец стартовой 10-минутки “Днепр” уже уверенно контролировал игру. А по итогам первой половины встречи днепряне уже имели дополнительно 19 очков преимущества до 17-ти после первого матча.
По статистическим показателям также полное преимущество было на стороне баскетболистов Дениса Журавлева. Поэтому во второй половине матча днепряне позволили себе несколько снизить темп. Впрочем никакой выгоды для одесситов это не дало — 88:74.
Самым результативным у победителей стал Джаред Террелл — 16 очков.
Кроме того отметим, что в четвертьфинале действующий чемпион Украины сыграет с “Николаевом”.