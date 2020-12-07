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Чинний чемпіон України вийшов у чвертьфінал Кубка країни з баскетболу

Чинний чемпіон України вийшов у чвертьфінал Кубка країни з баскетболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Баскетболісти "Дніпра" вийшли у чвертьфінал Кубка України, вдруге перегравши "Одесу", передає УНН з посиланням на сайт ФБУ.

Як і в першому матчі, одесити на початку зустрічі намагалися нав’язати супернику свою гру. Та цього разу дніпряни були готові до подібного перебігу та не дозволили одеситам розігратися.

Під кінець стартової 10-хвилинки “Дніпро” вже впевнено контролював гру. А за підсумками першої половини зустрічі дніпряни вже мали додатково 19 очок переваги до 17-ти після першого матчу.

За статистичними показниками також повна перевага була на боці баскетболістів Дениса Журавльова. Відтак у другій половині матчу дніпряни дозволили собі дещо знизити темп. Втім ніякого зиску для одеситів це не дало — 88:74.

Найрезультативнішим у переможців став Джаред Террелл — 16 очок.

Крім того зазначимо, що у чвертьфіналі чинний чемпіон України зіграє з “Миколаєвом”.

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