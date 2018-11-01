Действующий чемпион Украины выиграл первый групповой матч Кубка Европы ФИБА

Обе команды начали еврокубковую игру в Черкассах в большей степени из защитных действий, ведь первые баллы были набраны капитаном "Обезьян" Александром Кольченко уже на второй минуте игры. После Данко Чумакова украинцы начали играть несколько раскованнее, а три балла от того же Кольченко только добавили уверенности хозяевам. Однако, ближе к завершению периода "Стяуа" усилиями своих лидеров сумели догнать черкасский клуб и даже выйти вперед. Против этого был черкасский американец - Крис Коукли, который метко атаковал и снова вывел свой клуб вперед в счете. Завершилась первая четверть при минимальном преимуществе команды Михельсона - 19:17.



Во втором периоде некоторое время на паркете продолжились "качели", когда команды по очереди захватывали лидерство.



Результативность обоих коллективов несколько выросла - Черкассы наконец попали дальние, а румыны отвечали с прохода под кольцо. Равная игра продолжалась до середины периода, когда усилиями все того же Коули, которому помогали Скапинцев, Кольченко и Брэндон Янг - именно "Обезьяны" организовали мини-рывок и, соответственно, имели преимущество перед большим перерывом - 43:37.



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В третьей четверти "Черкасские Обезьяны" продолжили доминировать на паркете в ДС "Строитель". Великолепная игра Коукли и Чумакова позволила украинской команде увеличить разницу в счете до 10 баллов по итогам третьего периода.



В заключительной части встречи команда из Черкасс нашла свой дальний бросок, и именно попадание Отверченко и Чумакова дали старт рывку хозяев, которые в середине периода уже имели двадцати очковое преимущество. После этого бело-черные помня о разнице в счете довели встречу до закономерной победы - 90:64.



Отметим, что 26 очков и 10 подборов набрал Коукли, 19 баллов добавил Кольченко, 14 в Скапинцева.



Добавим также, пока Черкассы занимают третью строчку группы Е - 1 выигрыш и 2 поражения.



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