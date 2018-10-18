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"Дніпро" і "Черкаські Мавпи" стартували в груповому етапі Кубку Європи ФІБА

Київ • УНН

 • 9162 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Два представники України взяли участь у першому турі групового раунду Кубку Європи ФІБА: “Дніпро” в гостях сперечався із болгарським “Левські”, а “Черкаські Мавпи” також на виїзді зіграли із БК “Пріштіна” з Косово, передає кореспондент УНН.

Першим цифри у зустрічі змінив Олександ Мішула. Захисник збірної України вразив кільце опонентів із середньої дистанції. Тільки першу чверть дніпряни змогли на рівних поборотися проти болгар, програвши її 23:26.

Друга чверть дозволила захопити лідерство “Левськи” на 19 очок і спокійно довести гру до позитивного завершення 83:65.

В іншому поєдинку інтрига була значно більшою. “Мавпи” довгий час попри те що були позаду, але трималися від суперника на недосить значній дистанції приблизно в очок 5. Кінцівку більш вдало довели представники Косова — 95:85.

Додамо, що в другому турі престижного турніру “Черкаські Мавпи” прийматимуть “Баккен Беарз” із Данії, а в гості до “Дніпра” прилетять представники грецького “Арісу”.

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