"Днепр" и "Черкасские Мавпы" стартовали в групповом этапе Кубка Европы ФИБА

Первым цифры во встрече изменил Александрович Мишула. Защитник сборной Украины поразил кольцо оппонентов со средней дистанции. Только первую четверть днепряне смогли на равных побороться против болгар, проиграв ее 23:26.

Вторая четверть позволила захватить лидерство “Левски” на 19 очков и спокойно довести игру до положительного завершения 83:65.

В другом поединке интрига была значительно больше. “Мавпы” долгое время несмотря на то что были позади, но держались от соперника на недостаточно значительной дистанции примерно в очков 5. Концовку более удачно довели представители Косово — 95:85.

Добавим, что во втором туре престижного турнира “Черкасские Мавпы” принимать “Баккен Бэарз” из Дании, а в гости к “Днепра” прилетят представители греческого “Арису”.