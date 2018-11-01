Чинний чемпіон України виграв перший груповий матч Кубку Європи ФІБА

Обидві команди розпочали Єврокубкову гру в Черкасах більшою мірою із захисних дій, адже перші бали були набрані капітаном "Мавп" Олександром Кольченко вже на другій хвилині гри. Після данку Чумакова українці почали грати дещо розкутіше, а три бали від того таки Кольченка тільки додали впевненості господарям. Проте, ближче до завершення періоду "Стяуа" зусиллями своїх лідерів зуміли наздогнати черкаський клуб та навіть вийти вперед. Проти цього був черкаський американець – Кріс Коуклі, який влучно атакував та знову вивів свій клуб вперед у рахунку. Завершилася перша чверть за мінімальної переваги команди Міхельсона – 19:17.



В другому періоді деякий час на паркеті продовжились "гойдалки", коли команди по черзі захоплювали лідерство.



Результативність обох колективів дещо зросла – Черкаси нарешті влучили дальні, а румуни відповідали з проходу під кільце. Рівна гра продовжувалась до середини періоду, коли зусиллями все того ж Коулі, якому допомагали Скапінцев, Кольченко та Брендон Янг – саме "Мавпи" організували міні-ривок та, відповідно, мали перевагу перед великою перервою - 43:37.



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В третій чверті "Черкаські Мавпи" продовжили домінувати на паркеті в ПС "Будівельник". Чудова гра Коуклі та Чумакова дозволила українській команді збільшити різницю в рахунку до 10 балів за підсумками третього періоду.



В заключній частині зустрічі команда з Черкас знайшла свій дальній кидок, і саме влучання Отверченка та Чумакова дали старт ривку господарів, які в середині періоду вже мали двадцяти очкову перевагу. Після цього біло-чорні пам’ятаючи про різницю в рахунку довели зустріч до закономірної перемоги – 90:64.



Відзначимо, що 26 очок і 10 підбирань набрав Коуклі, 19 балів додав Кольченко, 14 у Скапінцева.



Додамо також, наразі черкасці посідають третій рядок групи Е – 1 виграш і 2 поразки.



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