Действующий чемпион Надаль из-за пандемии коронавируса отказался от участия на US Open
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Второй номер мирового мужского теннисного рейтинга АТР Рафаэль Надаль принял решение не участвовать в нынешнем Открытом чемпионате США по теннису (“US Open”), передает УНН со ссылкой на Twitter спортсмена.
Испанский звездный теннисист поблагодарил организаторов за их работу касательно защитных мер, но все равно решил пропустить турнир “Большого шлема”.
“Ситуация в сфере здравоохранения остается очень сложной: мир сталкивается с новыми вспышками коронавируса, которые кажутся неконтролируемыми. Я благодарю организаторов за усилия в подготовке и проведении турнира. С огромным уважением отношусь к „USTA“, организаторам „US Open“ и ATP за старания провести соревнования для игроков и болельщиков по всему миру. Мне было очень трудно отказаться от участия в турнире, но я пошел от сердца”, — признался Надаль.
Заметим, что “US Open” в этом году стартует 31 августа без участия зрителей на трибунах.
Добавим, в прошлом сезоне Надаль в финале данного турнира победил россиянина Даниила Медведева.