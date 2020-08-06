Чинний чемпіон Надаль через пандемію коронавірусу відмовився від участі на US Open

Іспанський зірковий тенісист подякував організаторам за їх роботу стосовно захисних мір, але всеодно вирішив пропустити турнір “Великого шолому”.

“Ситуація у сфері охорони здоров’я залишається дуже складною: світ стикається з новими спалахами коронавірусу, які здаються неконтрольованими. Я дякую організаторам за зусилля в підготовці і проведенні турніру. З величезною повагою ставлюся до „USTA“, організаторів „US Open“ і ATP за старання провести змагання для гравців і вболівальників по всьому світу. Мені було дуже важко відмовитися від участі в турнірі, але я пішов покликом серця”, — зізнався Надаль.

Зауважимо, що “US Open” в цьому році стартує 31 серпня без участі глядачів на трибунах.

Додамо, минулого сезону Надаль у фіналі даного турніру переміг росіянина Даниїла Мєдвєдєва.