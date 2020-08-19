Действующий чемпион Франции стал первым финалистом Лиги чемпионов

“ПСЖ” не оставил сомнений в своем превосходстве и был ближе к четвертому голу, чем “СБ Лейпциг” к первому. Складывалось ощущение, что немецкий клуб пытался сопротивляться только интуитивно. В начале второго тайма при счете 0:2 были, по сути, последние попытки переломить ход встречи.

Голы у победителей забивали: 0:1 — Маркиньос (13 минута), 0:2 — Ди Мария (42), 0:3 — Бернат (56).

Отметим, “ПСЖ” впервые в клубной истории вышел в финал Лиги чемпионов.

Добавим, что вторым финалистом Лиги чемпионов станет победитель пары “Бавария” — “Лион”.