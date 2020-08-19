Чинний чемпіон Франції став першим фіналістом Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. На стадіоні "Ештадіу ду Бенфіка" французький "ПСЖ" з результатом 3:0 завдав поразки "РБ Лейпциг" у півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА, передає УНН.
“ПСЖ” не залишив жодних сумнівів у своїй перевазі і був ближче до четвертого голу, ніж “РБ Лейпциг” до першого. Складалося відчуття, що німецький клуб намагався чинити опір лише інтуїтивно. На початку другого тайму за рахунку 0:2 були, по суті, останні спроби переламати хід зустрічі.
Голи у переможців забивали: 0:1 — Маркіньос (13 хвилина), 0:2 — Ді Марія (42), 0:3 — Бернат (56).
Зазначимо, “ПСЖ” вперше в клубній історії вийшов у фінал Ліги чемпіонів.
Додамо, що другим фіналістом Ліги чемпіонів стане переможець пари “Баварія” — “Ліон”.