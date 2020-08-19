Чинний чемпіон Франції став першим фіналістом Ліги чемпіонів

“ПСЖ” не залишив жодних сумнівів у своїй перевазі і був ближче до четвертого голу, ніж “РБ Лейпциг” до першого. Складалося відчуття, що німецький клуб намагався чинити опір лише інтуїтивно. На початку другого тайму за рахунку 0:2 були, по суті, останні спроби переламати хід зустрічі.

Голи у переможців забивали: 0:1 — Маркіньос (13 хвилина), 0:2 — Ді Марія (42), 0:3 — Бернат (56).

Зазначимо, “ПСЖ” вперше в клубній історії вийшов у фінал Ліги чемпіонів.

Додамо, що другим фіналістом Ліги чемпіонів стане переможець пари “Баварія” — “Ліон”.