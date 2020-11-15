Действующий чемпион Бельгии хочет приобрести нападающего сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Нападающий сборной Украины Роман Яремчук может сменить ФК “Гент” на другого представителя Бельгии — “Брюгге”, передает УНН со ссылкой на “voetbalbelgie.be”.
В услугах Яремчука лично заинтересован коуч “Брюгге” Филипп Клеман. Уже зимой игрок может сменить клубную прописку.
В “Брюгге” выступает защитник сборной Украины Эдуард Соболь.
Контракт Яремчука рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне Яремчук провел 15 матчей во всех турнирах, отметившись восемью голами и тремя ассистами.
Примечательно, что до предыдущего трансферного окна Яремчук неоднократно заявлял о желании сменить клуб, однако “Гент” отказал игроку и командам, которые претендовали на него.
Добавим, в этом сезоне “Брюгге” лидирует в чемпионате с 23 очками вместе с “Шарлеруа”, а в предыдущей кампании клуб стал чемпионом страны, обогнав именно “Гент” на 15 пунктов.