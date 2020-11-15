Чинний чемпіон Бельгії забажав придбати нападника збірної України

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Нападник збірної України Роман Яремчук може змінити ФК “Гент” на іншого представника Бельгії — “Брюгге”, передає УНН з посиланням на “voetbalbelgie.be”.

У послугах Яремчука особисто зацікавлений коуч “Брюгге” Філіпп Клеман. Вже взимку гравець може змінити клубну прописку.

В “Брюгге” виступає захисник збірної України Едуард Соболь.

Контракт Яремчука розрахований до літа 2023 року. У нинішньому сезоні Яремчук провів 15 матчів у всіх турнірах, відзначившись вісьмома голами і трьома ассистами.

Примітно, що попереднього трансферного вікна Яремчук неодноразово заявляв про бажання змінити клуб, однак “Гент” відмовив гравцеві та командам, які претендували на нього.

Додамо, цього сезону “Брюгге” лідирує в чемпіонаті із 23 очками разом із “Шарлеруа”, а попередньої кампанії клуб став чемпіоном країни, обігнавши саме “Гент” на 15 пунктів.

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