Чинний чемпіон Бельгії забажав придбати нападника збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Нападник збірної України Роман Яремчук може змінити ФК “Гент” на іншого представника Бельгії — “Брюгге”, передає УНН з посиланням на “voetbalbelgie.be”.
У послугах Яремчука особисто зацікавлений коуч “Брюгге” Філіпп Клеман. Вже взимку гравець може змінити клубну прописку.
В “Брюгге” виступає захисник збірної України Едуард Соболь.
Контракт Яремчука розрахований до літа 2023 року. У нинішньому сезоні Яремчук провів 15 матчів у всіх турнірах, відзначившись вісьмома голами і трьома ассистами.
Примітно, що попереднього трансферного вікна Яремчук неодноразово заявляв про бажання змінити клуб, однак “Гент” відмовив гравцеві та командам, які претендували на нього.
Додамо, цього сезону “Брюгге” лідирує в чемпіонаті із 23 очками разом із “Шарлеруа”, а попередньої кампанії клуб став чемпіоном країни, обігнавши саме “Гент” на 15 пунктів.