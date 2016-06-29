Чем меньше цена топлива, тем более вероятно, что это контрабанда или фальсификат - С. Куюн

КИЕВ. 29 июня. УНН. Значительная разница в ценах на одну и ту же марку бензина на стелах разных АЗС можно объяснить только одним - это неполная уплата налогов. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт нефтяного рынка, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

"Объяснение этому только одно - это неполная уплата налогов. Отличие нашего рынка в том, что есть, например, такой большой разбег цен. Такого в Европе нет, там цена колеблется во второй отметке после запятой. Там эти различия незначительны, потому что все покупают топливо у одних и тех же поставщиков, все платят налоги, и все имеют одни и те же расходы на эксплуатацию - поэтому и цена одинаковая у всех.

А у нас почему-то такая нетипичная картина ... Потому что где может быть расхождение? На чем можно сэкономить, если хочется торговать дешево? На закупке - нет, ведь все покупают у тех же белорусов, литовцев, поляков топливо фактически по одной цене. Там цена может отличаться на 1-2 доллара на тонне, но это погоды не делает, потому что это копейки, а не гривны даже. Где еще можно сэкономить? На расходах? Нет, расходы у всех одинаковые, потому что зарплата у персонала одинакова по стране у операторов, более-менее одинакова. Поэтому единственный ответ, который может быть, - это налоги. Налоги сегодня составляют в стоимости бензина 45%. И это почти 10 грн на литре", - пояснил он.

Кроме того, Куюн отметил, что налоги не платят именно с "бодяжного" горючего.

"Что такое бодяга - это сам безналоговый продукт. Ее производят не потому, что кому-то хочется производить низкокачественное топливо, а потому, что с него не платятся налоги. Поэтому будь то бодяга, или это фальсификат, или контрабанда, или еще какая-то оптимизация - это уже другой вопрос. Но если низкая цена - это однозначно можно не делать никаких лабораторных исследований этого топлива. Здесь надо исследовать, как были уплачены налоги с этого топлива. И только там вы найдете ответ на этот вопрос", - сказал он.

Эксперт также добавил, что чем дешевле топливо, тем больше вероятность, что из него не уплачены налоги, а налогов нет - у фальсификата.

"Скажем так, когда мы видим эти сетевые станции, торгующие ближе к верхнему ценовому диапазону - то там вероятность приобретения некачественного топлива она гораздо меньше. Тогда как дешевое топливо означает, что там нет налогов. А налогов нет или в контрабанде, или в фальсификате", - резюмировал С. Куюн.

Напомним, как сообщал УНН, почти 50% киевлян за качество топлива выбирают сети АЗК WOG и ОККО.