Чим менша ціна пального, тим ймовірніше, що це контрабанда або фальсифікат — С.Куюн

КИЇВ. 29 червня. УНН. Значна різниця у цінах на одну й ту саму марку бензину на стелах різних АЗС можна пояснити лише одним — це неповна сплата податків. Таку думку у коментарі УНН висловив експерт нафтового ринку, директор “Консалтингової групи А-95” Сергій Куюн.

“Пояснення цьому тільки одне — це неповна сплата податків. Відмінність нашого ринку у тому, що є, наприклад, такий великий розбіг цін. Такого в Європі немає, там ціна коливається у другій позначці після коми. Там ці відмінності незначні, тому що всі купують пальне в одних і тих же постачальників, усі платять податки, і всі мають одні і ті ж витрати на експлуатацію, — тому і ціна однакова у всіх.

А у нас чомусь така нетипова картина... Тому що де може бути розбіжність? На чому можна зекономити, якщо хочеться торгувати дешево? На закупці — ні, адже всі купують у тих же білорусів, литовців, поляків паливо фактично за однією ціною. Там ціна може різнитися на 1-2 долари на тонні, але це погоди не робить, бо це копійки, а не гривні навіть. Де ще можна зекономити? На витратах? Ні, витрати у всіх однакові, тому що зарплата у персоналу однакова по країні у операторів, більше-менше однакова. Тому єдина відповідь, яка може бути, — це податки. Податки сьогодні становлять у вартості бензину 45%. І це майже 10 грн на літрі”, — пояснив він.

Крім того, С.Куюн зазначив, що податки не платять саме з “бодяжного” пального.

“Що таке бодяга — це сам безподатковий продукт. Її виробляють не тому, що комусь хочеться виробляти низькоякісне пальне, а тому, що з нього не платяться податки. Тому чи це бодяга, чи це фальсифікат, чи контрабанда, чи ще якась оптимізація — це вже інше питання. Але якщо низька ціна — то однозначно можна не робити ніяких лабораторних досліджень цього палива. Тут треба досліджувати, як були сплачені податки із цього палива. І тільки там ви знайдете відповідь на це питання”, — сказав він.

Експерт також додав, що чим дешевше паливо, тим більша ймовірність, що з нього не сплачені податки, а податків немає — у фальсифікаті.

“Скажімо так, коли ми бачимо ці мережеві станції, які торгують ближче до верхнього цінового діапазону — то там ймовірність придбання неякісного пального вона набагато менша. Тоді як дешеве паливо означає, що там немає податків. А податків немає або у контрабанді, або у фальсифікаті”, — резюмував С.Куюн.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, майже 50% киян за якість пального обирають мережі АЗК WOG та ОККО.