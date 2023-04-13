Чихуахуа высотой 9 сантиметров попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая низкорослая собака
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Чихуахуа Перл, которой два года, была официально названа самой низкорослой собакой из ныне живущих в мире по версии Книги рекордов Гиннеса, как объявила организация на этой неделе, пишет УНН со ссылкой на CBS News.
Детали
Крошечный питомец, ростом немногим более 9 сантиметров, происходит из рода миниатюрных псов - ее ныне покойная тетя Миракл Милли была предыдущим рекордсменом как самая низкорослая собака из ныне живущих.
Как указано, Перл "короче палочки от эскимо" и примерно такой же длины, как долларовая купюра.
«Мы счастливы, что она у нас есть, - сказала Ванесса Семлер, владелица Перл. - И иметь эту уникальную возможность побить рекорд и поделиться с миром этой удивительной новостью».
Дополнение
По данным организации, самой низкорослой собакой, когда-либо зарегистрированной в Книге рекордов Гиннеса, был йоркширский терьер ростом 7,11 см из Великобритании, который умер в 1945 году, не дожив до своего второго дня рождения.