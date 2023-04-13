Чихуахуа заввишки 9 сантиметрів визнана найнижчим собакою за версією Книги рекордів Гіннеса
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Чихуахуа Перл, якій два роки, було офіційно названо найнизькорослішим собакою, що нині живуть, у світі за версією Книги рекордів Гіннеса, як оголосила організація цього тижня, пише УНН з посиланням на CBS News.
Деталі
Крихітний улюбленець, зростом трохи більше 9 сантиметрів, походить із роду мініатюрних псів - її нині покійна тітка Міракл Міллі була попереднім рекордсменом як найнизькоросліший собака з тих, що нині живуть.
Як зазначено, Перл "коротша за паличку від ескімо" і приблизно такої ж довжини, як доларова купюра.
«Ми щасливі, що вона у нас є, - сказала Ванесса Семлер, власниця Перл. - І мати цю унікальну можливість побити рекорд і поділитися зі світом цією дивовижною новиною».
Доповнення
За даними організації, найнизькорослішим собакою, коли-небудь зареєстрованим у Книзі рекордів Гіннеса, був йоркширський тер'єр зростом 7,11 см із Великої Британії, який помер у 1945 році, не доживши до свого другого дня народження.