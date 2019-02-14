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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 64009 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 85296 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 131259 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130818 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130102 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 125184 просмотра

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7 марта, 08:52 • 161350 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117841 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141438 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145287 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Чигринский попал в число лучших футболистов прошлого сезона чемпионата Греции

Чигринский попал в число лучших футболистов прошлого сезона чемпионата Греции

Киев  •  УНН

 • 14476 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Украинский защитник ФК “АЭК” Дмитрий Чигринский вошел в перечень лучших игроков чемпионата Греции сезона 2017/18, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Чигринский был награжден специальным призом в рамках торжественного вечера, организованного Ассоциацией профессиональных футболистов Греции.

В символическую сборную сезона также вошли два футболиста “АЕК” — Марк Ливая и Андре Симойнш.

Зато лучшим тренером признали наставника “АЕКа” Маноло Хименеса, который в прошлом сезоне привел свою команду к чемпионству.

Примечательно, что награду получил и Лео Матос, выступающий за другой греческий клуб — “ПАОК”. Защитник в свое время защищал цвета украинских “Черноморца” и “Днепра”. В последнем клубе он играл вместе с Чигринским.

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