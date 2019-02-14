Чигринский попал в число лучших футболистов прошлого сезона чемпионата Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Украинский защитник ФК “АЭК” Дмитрий Чигринский вошел в перечень лучших игроков чемпионата Греции сезона 2017/18, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Чигринский был награжден специальным призом в рамках торжественного вечера, организованного Ассоциацией профессиональных футболистов Греции.
В символическую сборную сезона также вошли два футболиста “АЕК” — Марк Ливая и Андре Симойнш.
Зато лучшим тренером признали наставника “АЕКа” Маноло Хименеса, который в прошлом сезоне привел свою команду к чемпионству.
Примечательно, что награду получил и Лео Матос, выступающий за другой греческий клуб — “ПАОК”. Защитник в свое время защищал цвета украинских “Черноморца” и “Днепра”. В последнем клубе он играл вместе с Чигринским.