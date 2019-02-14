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Чигринський потрапив до числа кращих футболістів минулого сезону чемпіонату Греції

Чигринський потрапив до числа кращих футболістів минулого сезону чемпіонату Греції

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Український захисник ФК “АЕК” Дмитро Чигринський увійшов до переліку кращих гравців чемпіонату Греції сезону 2017/18, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

Чигринський був нагороджений спеціальним призом в рамках урочистого вечора, що був організований Асоціацією професійних футболістів Греції.

У символічну збірну сезону також увійшли ще два футболісти “АЕКа” — Марко Лівая і Андре Сімойнш.

Натомість кращим тренером визнали наставника “АЕКа” Маноло Хіменеса, який в минулому сезоні привів свою команду до чемпіонства.

Примітно, що нагороду отримав і Лео Матос, який виступає за інший грецький клуб — “ПАОК”. Захисник свого часу захищав кольори українських “Чорноморця” та “Дніпра”. В останньому клубі він грав разом з Чигринським.

Українські Національні Новини

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