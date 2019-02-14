Чигринський потрапив до числа кращих футболістів минулого сезону чемпіонату Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Український захисник ФК “АЕК” Дмитро Чигринський увійшов до переліку кращих гравців чемпіонату Греції сезону 2017/18, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Чигринський був нагороджений спеціальним призом в рамках урочистого вечора, що був організований Асоціацією професійних футболістів Греції.
У символічну збірну сезону також увійшли ще два футболісти “АЕКа” — Марко Лівая і Андре Сімойнш.
Натомість кращим тренером визнали наставника “АЕКа” Маноло Хіменеса, який в минулому сезоні привів свою команду до чемпіонства.
Примітно, що нагороду отримав і Лео Матос, який виступає за інший грецький клуб — “ПАОК”. Захисник свого часу захищав кольори українських “Чорноморця” та “Дніпра”. В останньому клубі він грав разом з Чигринським.