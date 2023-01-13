Есть ли новый штамм COVID-19 в Украине - ответ Минздрава
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Украине не обнаружено нового подтипа штамма коронавируса Omicron XBB.1.5, но при этом циркулирует восемь других разновидностей. Об этом в эфире национального телемарафона заявил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает УНН.
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"Преобладающим штаммом, который сейчас циркулирует в Украине, является штамм Omicron. И мы фиксируем его 8 основных разновидностей. В подавляющем большинстве это его подтипы ВА-5 и B11529. Мы также мониторим ситуацию с появлением нового штамма XBB.1.5. По состоянию на сегодня в Украине он еще не обнаружен", - отметил Кузин.
Детали
Он добавил, что пока нет конкретной информации о новом штамме, но проводятся лабораторные и эпидемиологические исследования, чтобы иметь больше информации о том, насколько он опасен.
Кузин также рассказал, что в Украине не планируют вводить локдаун из-за коронавируса во время войны, но речь может идти о локальных ограничениях.
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