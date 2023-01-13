Есть ли новый штамм COVID-19 в Украине - ответ Минздрава

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"Преобладающим штаммом, который сейчас циркулирует в Украине, является штамм Omicron. И мы фиксируем его 8 основных разновидностей. В подавляющем большинстве это его подтипы ВА-5 и B11529. Мы также мониторим ситуацию с появлением нового штамма XBB.1.5. По состоянию на сегодня в Украине он еще не обнаружен", - отметил Кузин.

Детали

Он добавил, что пока нет конкретной информации о новом штамме, но проводятся лабораторные и эпидемиологические исследования, чтобы иметь больше информации о том, насколько он опасен.

Кузин также рассказал, что в Украине не планируют вводить локдаун из-за коронавируса во время войны, но речь может идти о локальных ограничениях.

Дополнение

В мире набирает обороты новый заразный вариант COVID-19 XBB.1.5, эксперты рассказали, что о нем нужно знать.