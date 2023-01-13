В Україні не планують вводити локдаун через коронавірус під час війни - МОЗ

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"Від початку війни ми перевели всі карантинні протиепідемічні обмеження в режим рекомендаційних. Упевнений, що така сама рекомендація застосовуватиметься в подальшому, тому що ми дійсно розуміємо обмеження, пов'язані з безпековими питаннями, і не завжди можливо дотримуватися саме протиковідних обмежень, які в нас діяли раніше", – заявив Кузін.

Деталі

Він зазначив, що переважна частина областей на постійній основні розглядає ситуацію з захворюваністю на грип та COVID-19, і вони "в праві приймати свої локальні рішення по застосуванню протиепідемічних правил”.

Доповнення

В Україні кількість госпіталізацій хворих на COVID-19 зросла на тлі зменшення показників вакцинації.