В Україні не планують вводити локдаун через коронавірус під час війни - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. В Україні не планують запроваджувати локдаун через коронавірус під час війни, але може йтися про локальні обмеження. Про це в ефірі національного телемарафону заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає УНН.
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"Від початку війни ми перевели всі карантинні протиепідемічні обмеження в режим рекомендаційних. Упевнений, що така сама рекомендація застосовуватиметься в подальшому, тому що ми дійсно розуміємо обмеження, пов'язані з безпековими питаннями, і не завжди можливо дотримуватися саме протиковідних обмежень, які в нас діяли раніше", – заявив Кузін.
Деталі
Він зазначив, що переважна частина областей на постійній основні розглядає ситуацію з захворюваністю на грип та COVID-19, і вони "в праві приймати свої локальні рішення по застосуванню протиепідемічних правил”.
Доповнення
В Україні кількість госпіталізацій хворих на COVID-19 зросла на тлі зменшення показників вакцинації.