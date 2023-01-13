В Украине не планируют вводить локдаун из-за коронавируса во время войны - Минздрав

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"С начала войны мы перевели все карантинные противоэпидемические ограничения в режим рекомендательных. Уверен, что такая же рекомендация будет применяться в дальнейшем, потому что мы действительно понимаем ограничения, связанные с вопросами безопасности, и не всегда возможно соблюдать именно противоковидные ограничения, которые у нас действовали ранее", – заявил Кузин.

Детали

Он отметил, что подавляющая часть областей на постоянной основные рассматривает ситуацию с заболеваемостью гриппом и COVID-19, и они "в праве принимать свои локальные решения по применению противоэпидемических правил”.

Дополнение

В Украине количество госпитализаций больных COVID-19 возросло на фоне уменьшения показателей вакцинации.