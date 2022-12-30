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В Україні зростає кількість госпіталізацій через COVID-19

В Україні зростає кількість госпіталізацій через COVID-19

Київ • УНН

 • 555057 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. В Україні кількість госпіталізацій хворих на COVID-19 зросла на 14% через зменшення показників вакцинації. Про це розповів повідомив заступник міністра охорони здоров'я і головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", інформує УНН.

Цитата

«Продовжуємо реєструвати COVID-19 та випадки, що закінчилися летально. Протягом останнього тижня ми спостерігаємо збільшення кількості госпіталізацій в середньому на 14%, ніж тижнем раніше. За останній тиждень до лікарень потрапило майже 3 тисячі українців. COVID-19 все-таки продовжує циркулювати та забирати життя. Також це сприяє тому, що навантаження на систему охорони здоров'я продовжує також зростати», - сказав він.

Деталі

Кузін підкреслив, що пацієнти віком від 60 років є більш вразливими, тому смертність серед них більша.

За його даними, показники вакцинації проти коронавірусу сильно впали в основному через безпекову ситуацію у зв’язку з повномасштабною війною.

«За останній тиждень проведено близько 47 тис. щеплень, це досить низький показник. Люди переважно отримують саме бустерні дози. Це саме ті свідомі громадяни, які приходять до пунктів та отримують повний курс. Вакцин в Україні вдосталь», - сказав він.

Кузін наголосив, що в області розподілено 125 тис. доз для вакцинації дітей до 17 років.

«Насамперед мають бути вакциновані діти, які мають хронічні захворювання, діти з онкозахворюваннями, після трансплантацій, діти, які мають тяжкі супутні неінфекційні захворювання», - сказав він.

Санітарний лікар зазначив, що пункти зберігання вакцин обладнані джерелами безперебійного живлення та стабілізаторами.

Доповнення

В МОЗ зазначили, що щеплення проти COVID-19 захищає від важкого перебігу хвороби, але не повністю від інфікування.

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