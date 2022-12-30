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Чи можуть вакциновані від COVID інфікувати інших - відповідь МОЗ

Чи можуть вакциновані від COVID інфікувати інших - відповідь МОЗ

Київ • УНН

 • 761601 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Щеплення проти COVID-19 захищає від важкого перебігу хвороби, але не повністю від інфікування. Про це нагадало Міністерство охорони здоровʼя України, передає УНН.

Цитата

«Щеплення проти COVID-19 захищає від тяжкого перебігу хвороби та ускладнень, які призвели до смерті. При цьому вакциновані люди можуть захворіти на COVID-19 та інфікувати інших», – повідомляє Міністерство.

Щоб уникнути захворювання на COVID-19, МОЗ опублікувало наступні правила:

  • Одягайте маску, коли відчуваєте ознаки ГРВІ;
  • Дотримуйтеся дистанції в чергах та громадському транспорті;
  • Мийте руки з милом або обробляйте їх антисептиком за першої потреби;
  • Провітрюйте приміщення;

«COVID-19 нікуди не зник. Люди досі хворіють та помирають від важкого перебігу хвороби. Захистіть себе – зробіть щеплення! Первинний курс вакцинації проти COVID-19 включає одну дозу вакцини Janssen або дві дози іншої вакцини, доступної в Україні. Щоб продовжити захист, зробіть бустерне щеплення: перше – через 5 місяців, друге – через 4 місяці», – нагадує МОЗ.

Нагадаємо

У Міністерстві охорони здоров’я України наголосили, що навіть в умовах відключення електроенергії через атаки російських окупантів, якість вакцин в амбулаторіях чи пунктах щеплення не псується.

Українські Національні Новини

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