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Чи можуть вам ввести вакцину, яка зіпсувалася у період відключення світла: у МОЗ дали пояснення

Чи можуть вам ввести вакцину, яка зіпсувалася у період відключення світла: у МОЗ дали пояснення

Київ • УНН

 • 626958 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. В Міністерстві охорони здоров’я України наголосили, що навіть в умовах відключення електроенергії через атаки російських окупантів, якість вакцин в амбулаторіях чи пунктах щеплення не псується, інформує УНН.

Цитата

«Медична система розпочала підготовку до можливих відключень світла заздалегідь. Регіональні склади зберігання вакцин і більшість центрів первинної медико-санітарної допомоги обладнані генераторами. Усі заклади охорони здоров’я, які займаються вакцинацією, мають чіткий алгоритм дій на випадок знеструмлення, а медики пройшли додаткове навчання і знають, що робити», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Більше того, заклади первинної медико-санітарної допомоги, що надають послуги з вакцинації, можуть зберігати вакцини для рутинних щеплень та проти COVID-19 від 1 тижня до 1 місяця.

Заклади України мають відповідати таким критеріям:

1. Мати потрібне оснащення:

  • холодильник для вакцин об'ємом, достатнім для одномісячного запасу вакцини;
  • реєстратор температури (спеціальний пристрій для безперервного контролю температури вакцини);
  • індикатор заморожування вакцини;
  • термосумки із двома повними комплектами холодових елементів на кожну (4 холодові елементи на 1 комплект), обсягу яких вистачить для транспортування/тимчасового зберігання всього об’єму вакцин, що є на зберіганні у закладі;
  • електрогенератор та паливо до нього в обсязі, достатньому для щоденного використання холодильного обладнання для зберігання вакцин протягом щонайменше 15 днів.

2. Мати підготовлених працівників

Вони мають пройти навчання про дотримання вимог «холодового ланцюга» з отриманням теоретичних та практичних навичок. Підтвердити таке навчання можна сертифікатом або записом у журналі реєстрації інструктажів.

Заклади первинної медико-санітарної допомоги, які не відповідають наведеним вище критеріям, можуть забезпечити вакцинацію через застосування таких способів (окремо чи разом):

1. Щотижневий розподіл вакцини (виходячи з тижневих потреб), якщо в пунктах вакцинації дотримано всіх умов:

  • виділений холодильник для вакцин, що працює;
  • термосумка;
  • термометр та забезпечення моніторингу температури не менше двох разів на добу;
  • застосування лише тих вакцин, що поставляються з термохромною етикеткою (VVM) й індикатором заморожування.

2. Використання вакцини через проведення мобільних сесій вакцинації в організованих колективах (яслах, школах тощо).

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